Хорошо бы это оказалось предварительным логотипом.

Вчера утром Capcom анонсировала Street Fighter 6. Анонс оказался даже не бумажным, а, скорее, воздушным: нам не поведали ни подробностей, ни целевых платформ проекта, ни чего бы то ни было ещё, заявив лишь, что первые детали игры будут оглашены летом. Впрочем, кое-что внимательным игрокам обнаружить всё-таки удалось, а именно — сходство обновлённого логотипа игры со стоковым шаблоном Adobe Stock, который можно приобрести всего за восемьдесят долларов.

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Первым сходство обнаружил творческий руководитель портала Ars Technica Аурих Лоусон. Логотипы и впрямь похожи: отличия разве что в наличии цифры «6», а также в более тонких сторонах «шестиугольника».

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Хотелось бы верить, что перед нами некая «заглушка» или предварительный логотип. Слишком уж сильно он отличается от предыдущих ярких и «цветастых» логотипов серии Street Fighter, что невольно наталкивает на тревожные мысли о смене вектора развития франшизы.