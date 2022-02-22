Разработчики из 343 Industries подготовили важное обновление для шутера Halo Infinite, которое содержит в себе множество исправлений. Апдейт должен появиться уже послезавтра. Есть там правки как для для сюжетной кампании, так и для мультиплеера.
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Например, будут устранены баги, из-за которых игроки не могли получить нужные достижения даже после выполнения всех условий.
Также свежий апдейт для Halo Infinite внесёт нужные правки в сетевой режим. 343 Industries намерена улучшить античит, подправить некоторые анимации и увеличить дальность датчика движения с 18 до 24 метров в режиме большой командной битвы.
Полный перечь изменений, которые будут включены в грядущий патч, появится на сайте поддержки проекта чуточку позже. Также сегодня Halo Infinite получила апдейт для мультиплеера, меняющий регламент рейтинговых матчей.