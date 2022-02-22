И опубликовали специальный видеоролик.

В течение 2021 года CD Projekt RED скрупулёзно доводила Cyberpunk 2077 до ума. Кульминацией работы по приведению проекта в тот вид, который он должен был иметь ещё в декабре 2020-го, стал релиз обновления 1.5. И вот, разработчики посчитали, что сегодня, спустя неделю после выхода гигантского обновления, имеет смысл обратиться к сообществу с благодарностью за поддержку.

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По словам CD Projekt RED, они очень рады, что игроки были с ними в течение всего этого непростого периода.

«Путь Cyberpunk 2077 после релиза был долгим и извилистым, и то, что вы остались с нами, поддерживали связь, делились таким количеством удивительного контента и вашими историями, греет наши сердца. От всех в CD PROJEKT RED: Спасибо!», — гласит обращение девелоперов.

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Отметим, что в этом году Cyberpunk 2077 уже должна потихоньку начать получать дополнительный контент. Изначально предполагалось, что он начнёт выходить ещё в 2021-м, но из-за вышеизложенных событий «дорожная карта» закономерно сместилась вправо по графику.