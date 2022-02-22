Журналисты, в свою очередь, назвали такую просьбу обоснованной.

Считанные дни остаются до выхода Elden Ring от создателей Dark Souls, но ещё раньше — уже завтра — в отношении игры начнут появляться первые обзоры и рецензии. Должны были начать появляться и детальные технические разборы, однако издательство Bandai Namco обратилось к специалистам из Digital Foundry, занимающимся именно техническими обзорами видеоигр, с просьбой подготовить соответствующий материал касательно Elden Ring только после выхода обновления так называемого первого дня.

реклама

По всей видимости, в пресс-версии Elden Ring наблюдаются проблемы с производительностью, которые уже были решены разработчиками в релизном обновлении. По словам сотрудников Digital Foundry, направленная в их адрес просьба не нова и вполне обоснована: разработчики хотят, чтобы игроки увидели технический разбор уже готовой версии игры — той, в которую они непосредственно будут играть.

We've seen reports that we're 'not allowed' to show Elden Ring performance pre-launch. Not strictly true: we've been asked to show performance analysis in our content based on the day one patch to show the game as you'll play it, which is a reasonable ask and nothing new. — Digital Foundry (@digitalfoundry) February 21, 2022

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Релиз Elden Ring — в ночь с 24 на 25 февраля: в полночь на консолях и в 02:00 по московскому времени на PC.