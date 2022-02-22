Создатели боевика с элементами хоррора Expedition Zero выпустили демоверсию своего проекта и назвали точную дату релиза полной версии. Выход игры состоится 24 марта, а «демка» доступна в рамках фестиваля «Играм быть», стартовавшем в Steam.
реклама
Действие Expedition Zero происходит в аномальной зоне где-то в сибирской глубинке. Игроку предстоит заняться раскрытием тайн пропавшей экспедиции и отправиться на поиски «ужасающего лесного монстра».
«Исследуйте проклятый лес и заброшенный исследовательский лагерь. Тебя ждёт нехватка ресурсов и экстремальные погодные условия. Используй для выживания всё, что сможешь найти. Сможешь покинуть зону или раскрыть её тайны?» — беспардонно обращаются разработчики к игроку на «ты» в официальном описании проекта в Steam.
Геймеру в Expedition Zero важно помнить, что монстры — не единственная его проблема. Чтобы выжить, ему придётся справляться с низкими температурами, нехваткой ресурсов и снежными бурями.
Также исследователю в сибирской глубинке нужно будет собирать полезные устройства и модули для своего меха-костюма, а также обустраивать временные базы для отдыха.
За другими подробностями стоит обратиться к официальной страничке проекта в Steam.