Как и было обещано, сегодня в Steam стартовал зимний сезон ставшего уже за период пандемии традиционным фестиваля «Играм быть». Фестиваль рассчитан в первую (да и в последнюю, будем откровенны) очередь на то, чтобы все желающие могли опробовать интересующие их ещё находящиеся в разработке игры.
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Зимний фестиваль «Играм быть» продлится ровно неделю — до 28 февраля, 21:00 по московскому времени — а в его рамках можно будет опробовать сотни демонстрационных версий проектов. Среди них, например, такие интересные игры разных жанров, как Ixion, Builders of Egypt и Daymare 1994 Sandcastle.
Напомним, что фестиваль «Играм быть» возник как ответ на невозможность в условиях пандемии посещать «живые» игровые выставки.