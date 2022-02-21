Разработчики Session: Skate Sim, ещё одной игры про нелёгкие будни креативно настроенного скейтбордиста, представили свежее обновление и трейлер по такому поводу. Разработчики улучшили многочисленные аспекты, призванные разнообразить опыт общения с симулятором.
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Так, Session: Skate Sim добавляет улучшения в физику и систему анимации, правит систему Speed & Transitions, вносит изменения в настройки сложности.
Также обновлённая версия симулятора скейтбординга заполучила парочку новых карт (NYC Bronx: Jerome Avenue Banks и FDR Park), пятёрку новых персонажей (внешность им подарили реальные скейтбордисты), а также механику Leg Work (учитывает вращение в нижней части тела).
На данный момент Session: Skate Sim находится в раннем доступе Steam. С проектом также можно ознакомиться на Xbox (сервис Game Preview), а вот на PlayStation он появится уже в момент финального релиза. В магазине Valve у Session: Skate Sim есть 86 % положительных отзывов из более 6,7 тысяч написанных.