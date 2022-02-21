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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Перспективный симулятор скейтбординга Session: Skate Sim получил важное обновление с многочисленными правками
Рейтинг у игры высокий, честно.
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Разработчики Session: Skate Sim, ещё одной игры про нелёгкие будни креативно настроенного скейтбордиста, представили свежее обновление и трейлер по такому поводу. Разработчики улучшили многочисленные аспекты, призванные разнообразить опыт общения с симулятором.

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Так, Session: Skate Sim добавляет улучшения в физику и систему анимации, правит систему Speed & Transitions, вносит изменения в настройки сложности.

Также обновлённая версия симулятора скейтбординга заполучила парочку новых карт (NYC Bronx: Jerome Avenue Banks и FDR Park), пятёрку новых персонажей (внешность им подарили реальные скейтбордисты), а также механику Leg Work (учитывает вращение в нижней части тела).

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На данный момент Session: Skate Sim находится в раннем доступе Steam. С проектом также можно ознакомиться на Xbox (сервис Game Preview), а вот на PlayStation он появится уже в момент финального релиза. В магазине Valve у Session: Skate Sim есть 86 % положительных отзывов из более 6,7 тысяч написанных.

#nacon #creature studios #session skate sim
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ЗаложникПути
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Александр Элмо
22:48
да просто подожди день, пока хомячки протестируют. Если все ок, то можно брать.
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omoikane
22:47
без линии с пацаном там ничего бы не было. Там весь смысл новых частей в этом пацане лол(имя его не печатаю ибо спойлер), а не в Кратосе :D
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
omoikane
22:46
местных жителей такое слушать. Они собак выкидывают которые стаями бегают, подкармливают, а как начинают кусать жалуются. Уж лучше нормальные эмигранты с знанием русского языка, чем некультурные с Ази...
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
ЗаложникПути
22:46
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ЗаложникПути
22:44
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
Андрей Усков
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