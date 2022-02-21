Он не требует доступа к Интернету.

Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» сообщила о запуске автоматического определителя номеров на основе интеллектуальных алгоритмов и Big Data. Теперь мобильное приложение соцсети будет предупреждать о нежелательных телефонных звонках. Представители VK сообщают, что таким способом они намерены заботиться о пользователях и ограждать их от спама, попыток мошенничества и сомнительных вызовов. Сам сервис не требует доступа к интернету.

реклама

Сервис автоматического определения номера моментально будет сверять входящие вызовы с собственной базой организаций. Последняя формируется на основе анализа большого количества данных о подозрительной телефонной активности и отзывах пользователей.

Информация по абоненту тщательно проверяется с использованием алгоритмов машинного обучения. Если алгоритм находит совпадение, приложение помечает звонок как спам или показывает название компании и сферу её работы — например, доставка товаров.

К нежелательным алгоритм будет относить вызовы от мошенников, коллекторов и подозрительных организаций, а также «немые» звонки. Включить функцию можно в настройках приложения в разделе «Определитель номера».

Марина Краснова, CEO ВКонтакте, VK Видео и VK Звонков:

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

«Пользователям VK Звонков в любой момент абсолютно бесплатно доступны все премиум-функции видеоконференций. Однако и классические звонки по-прежнему остаются востребованными. Поэтому сейчас мы помогаем избегать нежелательных входящих вызовов, а в будущем сможем соединять пользователей ВКонтакте с абонентами сотовой связи, переадресовывать вызовы и реализовывать другие функции SIP-телефонии — в интеграции с мобильными операторами. Это шаг к бесшовному переключению между классической телефонией и интернет-звонками, а также к максимально удобному сервису в любой жизненной ситуации».