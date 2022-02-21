Многие ценят сюжет и не хотят «пострадывать».

Завтра Assassin’s Creed Valhalla получит большое обновление, ну а сегодня Ubisoft поделилась его подробностями. По традициям современного игропрома, новость надо раздуть даже из этого, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, после установки патча игра обновится до версии 1.5, в результате чего проект получит много интересных нововведений и изменений.

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Самое главное и, пожалуй, интересное: вводится новый уровень сложности — «Сага» (Saga). Его идея совпадает с «сюжетными» и прочими «приключенческими» уровнями сложности в других играх: вас освобождают от необходимости напрягаться и позволяют насладиться сюжетной линией и проработкой игрового мира — так сказать, написать свою собственную сагу прохождения.

Будет усовершенствован стелс-элемент Assassin’s Creed Valhalla. Будет доработана реакция ИИ на свист, улучшено обнаружение игрока противниками и многое другое.

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Вместе с тем ожидайте выпуск многочисленных улучшений, исправлений, а также подготовку к скорому выходу исполинского дополнения Dawn of Ragnarok. Дополнение, по масштабам которому в серии не было равных, выйдет 10 марта. Что же до объёма загрузки патча, то его «вес» разнится в зависимости от платформы: меньше всего из-за технических особенностей предстоит загрузить обладателям PlayStation 5 (всего около 3,6 Гбайт), больше всего — пользователям PC (чуть больше 15 Гбайт).