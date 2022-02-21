Какое название — такой и набор.

По какой-то непонятной причине Techland решила, что будет забавно выпускать беспллатные DLC к Dying Light 2 по частям. Второй набор контента, который нарекли Ronin, также распространяется по кусочкам. Сопутствующий видеоролик и перечень «контента» — прилагаются.

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Итак, с сегодняшнего дня игроки могут получить набор из куртки, штанов и обуви. В среду, 23 февраля, к набору добавят маску, перчатки и наручи, ну а 25 февраля — меч с сомнительным внешним видом. Впрочем, если учесть, что ронин — это оставшийся без хозяина самурай, то подобная экипировка выглядит вполне естественно.

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Напомним, что Techland будет поддерживать Dying Light 2 не меньше пяти лет. Поддержка будет выражаться как в выпуске бесплатных DLC, так и сюжетных аддонов, ну и, конечно же, в проведении внутриигровых событий.