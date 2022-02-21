На PC почему-то чуть позже.

Elden Ring в настоящее время является самым ожидаемым проектом первой половины этого года, поэтому уделяемое новому творению мэтров из FromSoftware внимание закономерно высоко. Сегодня, например, разработчики опубликовали новую необходимую к максимальному донесению до игрового сообщества информацию: точное время релиза на всех платформах.

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Итак, на консолях PlayStation и Xbox игра выйдет 25 февраля в 00:00 по московскому времени (по сути — в ночь с 24-го на 25-е февраля). На персональных компьютерах Elden Ring запустится двумя часами позже. Примечательно, что, судя по карте релиза, практически во всех странах Elden Ring на консолях выйдет в полночь по местному времени. Так что увидеть «живой» геймплей, очевидно, удастся уже за несколько часов до релиза конкретно в нашем регионе.