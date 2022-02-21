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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Специалисты Digital Foundry не обнаружили «некстгена» в Cyberpunk 2077 версии 1.5
А должны были? Игра-то кроссген. Причём, с натяжкой.
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Около недели назад состоялся релиз гигантского обновления 1.5 для Cyberpunk 2077. После его установки игра стала работать стабильнее, а также обзавелась множеством новых геймплейных нововведений, включая расширенные романтические опции, делающие любовные отношения с персонажами более реалистичными.

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Специалистов подотчётного изданию Eurogamer «отдела» Digital Foundry, впрочем, вследствие их профессиональной деятельности интересует исключительно техническая сторона исполинского обновления. Забегая немного вперёд, отметим, что авторы материала не обнаружили в Cyberpunk 2077 после установки обновления 1.5 никаких следов «некстгена».

Во многом это связано с неспособностью консолей текущего поколения (PS5 и Xbox Series) справиться с настоящим «некстгеном». Как следствие, в Cyberpunk 2077 современные консоли работают в динамическом разрешении, плавающем от 1260p до 1728p на PS5 и от 1382p до 1782p на Xbox Series X. На младшей версии

Трассировка лучей на консолях тоже получилась куцей: действует только на локальные тени, да и то заметен этот эффект становится только в закрытых помещениях. Что же до производительности, то в целом Digital Foundry ей довольны, хотя и отмечают, что в особенно загруженных локациях фреймрейт может падать до 47 fps, что иначе как неприемлемым значением назвать невозможно.

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Вердикт Digital Foundry следующий: «некстгена» не завезли. Да, после обновления в Cyberpunk 2077 улучшилась работа ИИ и игровой физики, но сами по себе эти элементы не делают игру «некстгеном», поскольку применяются в игропроме уже не один десяток лет.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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