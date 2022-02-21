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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Геймплейное видео Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge демонстрирует любовь её разработчиков к классическим проектам для NES
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На YouTube-канале игрового издания IGN появился геймплейный трейлер Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — классического битемапа, вдохновлённого аналогичными проектами для легендарной консоли NES от Nintendo. Черепашки-ниндзя в этот раз ведут борьбу с кланом Фут и другими злодеями из мультсериала.

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Геймплейный ролик демонстрирует разные уровни с, опять же, донельзя классическим дизайном. Первая половина видео посвящена метро с обшарпанными стенами, автоматами с газировкой и разбросанными газетами. В конце нам показали канализацию с токсичными водами, огромными решётками на оконных проёмах и пропускающими пар трубами.

Авторы Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge планируют в той или иной степени раскрыть в своей игры все эпизоды мультсериала конца 1980-х. Геймерам предоставят возможность сразиться со всеми известными злодеями из этой вселенной. Проект должен выйти на ПК и актуальных консолях до конца текущего года.

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За другими подробностями стоит обратиться к официальной страничке Shredder's Revenge в магазине Steam.

#tribute games #teenage mutant ninja turtles shredders revenge
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