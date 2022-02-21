Журналист VentureBeat Джефф Грабб и по совместительству инсайдер, известный как «Мистер иногда сбывающиеся утечки», со ссылкой на свои источники в Electronic Arts сообщил, что издательство в этом году может отказаться от проведения мероприятия EA Play, в рамках которого последние несколько лет проходят все основные анонсы компании.
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По мнению Грабба, связано это с отсутствием у Electronic Arts в настоящее время достаточного количества игр для показа, чтобы оправдать проведение целого отдельного мероприятия.
На практике же данная причина звучит притянутой за уши. Согласно предыдущим утечкам, в этом году Electronic Arts собирается выпустить сиквел Star Wars Jedi Fallen Order и новую Need for Speed. Одних только этих проектов уже достаточно, чтобы оправдать проведение «выставки». Впрочем, у EA на этот счёт вполне может быть иное мнение.