На бесконечных «Фифах» далеко не уедешь.

Журналист VentureBeat Джефф Грабб и по совместительству инсайдер, известный как «Мистер иногда сбывающиеся утечки», со ссылкой на свои источники в Electronic Arts сообщил, что издательство в этом году может отказаться от проведения мероприятия EA Play, в рамках которого последние несколько лет проходят все основные анонсы компании.

реклама

По мнению Грабба, связано это с отсутствием у Electronic Arts в настоящее время достаточного количества игр для показа, чтобы оправдать проведение целого отдельного мероприятия.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

На практике же данная причина звучит притянутой за уши. Согласно предыдущим утечкам, в этом году Electronic Arts собирается выпустить сиквел Star Wars Jedi Fallen Order и новую Need for Speed. Одних только этих проектов уже достаточно, чтобы оправдать проведение «выставки». Впрочем, у EA на этот счёт вполне может быть иное мнение.