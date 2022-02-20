Elden Ring на втором месте. Dying Light 2 тоже ещё хорошо продаётся.

К сожалению, сейчас уже вечер воскресенья, а у наших проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке соотечественников и вовсе уже понедельник, а это значит, что настала пора взглянуть, какие игры на уходящей неделе продавались в Steam наиболее успешно. Строго говоря, в очередной раз неожиданностей в чарте мало: всё достаточно предсказуемо, учитывая грядущие и недавно состоявшиеся релизы.

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На первом месте в чарте ожидаемо расположилась Total War Warhammer III. Хотя релиз данного проекта был встречен крайне невысокими пользовательскими оценками, его тираж всё же оказался достаточным, чтобы занять лидерскую позицию. Рискнём предположить, что в следующее воскресенье финальная часть саги со свистом вылетит из этого списка.

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В целом десятка лучших выглядит так: