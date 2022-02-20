К сожалению, сейчас уже вечер воскресенья, а у наших проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке соотечественников и вовсе уже понедельник, а это значит, что настала пора взглянуть, какие игры на уходящей неделе продавались в Steam наиболее успешно. Строго говоря, в очередной раз неожиданностей в чарте мало: всё достаточно предсказуемо, учитывая грядущие и недавно состоявшиеся релизы.
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На первом месте в чарте ожидаемо расположилась Total War Warhammer III. Хотя релиз данного проекта был встречен крайне невысокими пользовательскими оценками, его тираж всё же оказался достаточным, чтобы занять лидерскую позицию. Рискнём предположить, что в следующее воскресенье финальная часть саги со свистом вылетит из этого списка.
В целом десятка лучших выглядит так:
- Total War Warhammer III;
- Elden Ring;
- Dying Light 2;
- Lost Ark Vanquisher Starter Pack;
- Cyberpunk 2077;
- Destiny 2 The Witch Queen Deluxe Edition;
- Valve Index VR Kit;
- The King of Fighters XV;
- The King of Fighters XV;
- Dread Hunger.