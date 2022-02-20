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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Лидером недельного чарта продаж в Steam стала Total War Warhammer III
Elden Ring на втором месте. Dying Light 2 тоже ещё хорошо продаётся.
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К сожалению, сейчас уже вечер воскресенья, а у наших проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке соотечественников и вовсе уже понедельник, а это значит, что настала пора взглянуть, какие игры на уходящей неделе продавались в Steam наиболее успешно. Строго говоря, в очередной раз неожиданностей в чарте мало: всё достаточно предсказуемо, учитывая грядущие и недавно состоявшиеся релизы.

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На первом месте в чарте ожидаемо расположилась Total War Warhammer III. Хотя релиз данного проекта был встречен крайне невысокими пользовательскими оценками, его тираж всё же оказался достаточным, чтобы занять лидерскую позицию. Рискнём предположить, что в следующее воскресенье финальная часть саги со свистом вылетит из этого списка.

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-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
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В целом десятка лучших выглядит так:

  • Total War Warhammer III;
  • Elden Ring;
  • Dying Light 2;
  • Lost Ark Vanquisher Starter Pack;
  • Cyberpunk 2077;
  • Destiny 2 The Witch Queen Deluxe Edition;
  • Valve Index VR Kit;
  • The King of Fighters XV;
  • The King of Fighters XV;
  • Dread Hunger.
#steam #valve
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VRoman
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Dimastiy
20:59
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Zmax
20:59
ты вроде не красный фанат, а очко полыхает . Где то ты врешь - или ты сам за красных, или полыхает таки у синих.
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Гей Мер
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Vladimir Kamyshnikov
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а винда какая ?
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Серегарус
20:58
всё это я уже где-то видел?
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редкий_гость
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Listoman
20:57
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