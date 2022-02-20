Будто игры разных поколений.

Ни для кого не секрет, что в конце 2020 года Cyberpunk 2077 предстала перед нами отнюдь не в том виде, в котором мы ожидали её увидеть. Сплошные недоработки, несоответствие статусу, году выпуска, проблемы с оптимизацией. В общем, вы и так всё прекрасно знаете. Но CD Projekt RED пусть и преступно медленно, но всё же исправляется: на этой неделе многострадальный проект получил исполинское обновление версии 1.5, в котором содержится гигантское количество исправлений и нововведений.

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В том числе и в области игровой физики и искусственного интеллекта. Как раз именно эти аспекты Cyberpunk 2077 и решил протестировать энтузиаст Bear Gaming Asia, сравнив физику и работу ИИ в релизной версии (1.0) игры и после установки обновления 1.5. Разница, что называется, налицо: перед нами будто игры разных поколений.

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Напоминаем, что в этом году для Cyberpunk 2077 должны начать поступать первые контентные дополнения. Предполагалось, что они начнут выходить ещё в прошлом году, но так уж вышло, что весь прошлый год девелоперы занимались расхлёбыванием заваренной своим руководством каши.