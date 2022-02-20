Разработчики стратегии Songs of Conquest, вдохновлённой «Героями Меча и Магии» опубликовали большой материал в Steam с обзором основных возможностей. Там есть как обычные ролики, так и GIF-файлы.
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Описание «фишек» проекта началось с демонстрации геймплейных роликов. Например, один из них был посвящён продуманной системе погодных эффектов. Авторы моделируют несколько уровней грома, дождя и ветра — для большего погружения в здешнюю атмосферу. Всё в том же ролике можно оценить работу искусственного интеллекта противника и проработанность интерфейса боя.
Второе видео посвящено перемещению герою по глобальной карте. Зритель может увидеть, как на карте отмечается путь до заданной игроком точки. В этом ролике можно также увидеть в деле систему генерации случайной карты.
Менее важные ролики по Songs of Conquest посвящены различным мелким аспектам: локализации, главному меню, процессу создания игровых иконок и кое-чему ещё.
Songs of Conquest должна выйти на ПК во втором квартале 2022 года, игра сначала окажется в раннем доступе.