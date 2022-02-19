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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
CDPR решила проблему с запуском дисковой версии Cyberpunk 2077 на PlayStation 4
Проблема достаточно распространённая, учитывая крайне медленную «цифровизацию» консолей.
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Вышедшее на этой неделе обновление 1.5 для Cyberpunk 2077 принесло игре неоценимую пользу: исправило многие ошибки, добавило новые возможности в игровой процесс и в целом на некоторое время вчетверо увеличило «онлайн» за счёт решивших своими глазами оценить изменения геймеров. Впрочем, релиз обновления был окрашен не только светлыми тонами: пользователи консолей PlayStation 4 пожаловались, что после установки патча у них перестали запускаться дисковые версии игры.

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Проблема, учитывая неприемлемо медленную по сравнению с персональными компьютерами «цифровизацию» консолей, тем более, когда речь идёт о приставках прошлого поколения, оказалась достаточно распространённой, чтобы CD Projekt RED с несвойственной себе оперативностью на неё отреагировала. Прошло всего несколько дней, и вот, представители студии-разработчика рапортовали о том, что ошибка исправлена.

Напомним, что CDPR потихоньку готовит к выпуску для Cyberpunk 2077 дополнительный контент; причём, как бесплатный, так и полноценные сюжетные аддоны. Всё это должно было начать выходить ещё в прошлом году, но вследствие неготовности проекта к релизу всё производственное время студии было пущено на доведение игры до ума.

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Дополнительно напомним, что до середины марта для консолей PS5 и Xbox Series действует предложение демонстрационной версии. Разработчики дают возможность в течение нескольких часов опробовать «некстгенную» версию Cyberpunk 2077 перед её покупкой.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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