Компания Microsoft опубликовала на своём сайте системные требования для функции Windows 11, позволяющей запускать Android-приложения. Если коротко, то редмондцы советуют использовать для такого случая машины с предустановленными 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем SSD.
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Полный список требований для запуска Android-приложений на Windows 11 выглядит следующим образом:
- процессор: от intel Core i3 8-го поколения, AMD Ryzen 3000, а также Qualcomm Snapdragon 8c или более быстрый;
- тип накопителя: SSD;
- объём оперативной памяти: минимум 8, но лучше 16 Гбайт;
- Virtual Machine Platform: включена.
Напомним, цифровой магазин Amazon Appstore появился в Windows 11 для пользователей США после выхода обновления в середине текущего месяца.
Для опробования там доступно свыше 1000 популярных приложений и игр. Сроки подключения Amazon Appstore для жителей других регионов ещё требуется уточнить.