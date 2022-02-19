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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Для запуска Android-приложений на Windows 11 рекомендуется использовать ПК с 16 Гбайт оперативной памяти
И диск SSD, но это и так понятно.
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Компания Microsoft опубликовала на своём сайте системные требования для функции Windows 11, позволяющей запускать Android-приложения. Если коротко, то редмондцы советуют использовать для такого случая машины с предустановленными 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем SSD.

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Полный список требований для запуска Android-приложений на Windows 11 выглядит следующим образом:

  • процессор: от intel Core i3 8-го поколения, AMD Ryzen 3000, а также Qualcomm Snapdragon 8c или более быстрый;
  • тип накопителя: SSD;
  • объём оперативной памяти: минимум 8, но лучше 16 Гбайт;
  • Virtual Machine Platform: включена.

Напомним, цифровой магазин Amazon Appstore появился в Windows 11 для пользователей США после выхода обновления в середине текущего месяца.

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Для опробования там доступно свыше 1000 популярных приложений и игр. Сроки подключения Amazon Appstore для жителей других регионов ещё требуется уточнить.

#android #windows 11
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