В редких случаях «стрелочка» поворачивается.

Киберспортсменка Кана Tanukana Тани, выступавшая в дисциплине Tekken за Cyclops Athlete Gaming, лишилась своего места в команде и поддержки со стороны спонсоров. Виной тому стали грубые высказывания киберспортсменки в адрес низких мужчин и девушек с маленькой грудью.

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Низким мужчинам Кана Тани посоветовала рассмотреть возможность проведения операции по удлинению костей, а по поводу девушек она ничего не сказала.

Руководство Cyclops Athlete Gaming поспешило разорвать контракт с кибератлеткой, следом за этим решением компании Red Bull и Alienware тоже объявили об отказе от сотрудничества.

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Разумеется, Кана Тани принесла извинения за сказанные ею слова и попыталась сказать, что она никого не хотела обидеть, а лишь подчеркнуть свою любовь к высоким людям.