Если в каких жанрах и наблюдается нехватка игр, то это точно градостроительные симуляторы: достойных представителей этого славного жанра крайне мало, а многочисленные инди-проекты по уровню качества и проработки недотягивают до современных требований. Возможно, небольшой немецкий коллектив Fourexo Entertainment, готовящий к релизу свой градострой Highrise City, сможет изменить ситуацию на рынке.
реклама
Сегодня стало известно, что ранний релиз проекта состоится 24 марта в Steam. Как утверждают разработчики, первоначально они отвергали идею раннего доступа, однако впоследствии осознали, насколько важными и полезными для развития игры могут быть критические отзывы конечных игроков.
Помимо градостроения в Highrise City также присутствует элемент стратегии немецкой школы: производство с использованием первичных, промежуточных и конечных ресурсов для нужд своего города.