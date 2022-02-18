После выхода крупного обновление с порядковым индексом 1.5 для Cyberpunk 2077 поляки из CD Projekt RED решили определиться с жанровой принадлежностью этой игры.
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До релиза она называлась RPG (то есть, ролевой игрой), но ближе к 10 декабря 2020 года становилось понятно, что речь идёт об экшене с ролевыми элементами. Именно поэтому авторы убрали словосочетание «RPG в открытом мире» из описания игры. Ситуация изменилась сейчас.
Если обратиться к странице Cyberpunk 2077 в Steam, то там прям в заголовке есть следующие слова «приключенческая ролевая игра». Скорее всего, CD Projekt RED решила так сделать после внесённых изменений в систему прокачки героя в патче 1.5.
Было ли решение девелоперов оправданным — владельцы игры в Steam очень быстро пояснят в свежих отзывах. Наверное. Там же у Cyberpunk 2077 есть более 432 тысяч отзывов, 76 % из них — положительные.