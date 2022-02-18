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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Онлайн» Cyberpunk 2077 после выхода обновления 1.5 увеличился почти в четыре раза
С «ничего» до «ничего x4».
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Вышедшее на днях обновление Cyberpunk 2077 до версии 1.5 внесло столько полезных и желаемых изменений и нововведений, что даже те, кто давно прошли последнее творение CD Projekt RED, из любопытства решили запустить игру заново. Любопытство, естественно, возымело свой эффект, в результате чего пиковый «онлайн» Cyberpunk 2077 в «постпатчевые» дни увеличился в 3—4 раза: с примерно 10 тысяч пользователей до 32—39 тысяч пользователей.

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Естественно, долго эта ситуация сохраняться не будет, и уже совсем скоро восстановится статус-кво.

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Напомним, что патч 1.5 стал крупнейшим обновлением Cyberpunk 2077 с момента релиза, после установки которого игроки стали отмечать, что теперь игра имеет тот вид, какой должна была иметь ещё в декабре 2020-го.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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