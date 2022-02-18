Циклопическая сумма для одного проекта.

Вчера вечером Ubisoft опубликовала отчёт по итогам трёх кварталов текущего финансового года. В нём было сказано много всего интересного и не очень, однако один, при этом чуть ли не самый главный момент всё же оказался упущенным. Как сообщает издание Aroged со ссылкой на издание Axios, во время беседы с инвесторами руководитель Ubisoft Ив Гиймо поделился информацией о финансовых успехах Assassin’s Creed Valhalla.

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Выяснилось, что последняя часть знаменитой серии за неполных полтора года — с момента релиза в ноябре 2020-го — выручила более одного миллиарда долларов. Таких успехов ранее не достигала ни одна игра серии Assassin’s Creed, и во многом за это стоит благодарить необычайно долгую для франшизы пострелизную поддержку «Вальгаллы», а также возросший спрос на микротранзакции.

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Как уточнялось в отчёте, выручка с продаж Assassin’s Creed Valhalla увеличилась на 70 % по сравнению с предыдущей частью серии, тогда как уровень вовлечённости геймеров возрос на 30 %.