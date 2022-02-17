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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
80 млн игроков в Rainbow Six Siege, успех Assassin’s Creed Valhalla и другие детали из отчёта Ubisoft
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Ubisoft опубликовала финансовый отчёт за третий квартал текущего финансового года. В нём содержится не только маловажная для геймера статистическая финансовая информация, но и сведения о том, что отдельные игры демонстрируют поразительный долгосрочный успех. Что ж, не будем толочь воду в ступе и перейдём к делу.

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Итак, из отчёта следует, что Assassin’s Creed Valhalla в плане вовлечённости геймеров на треть превзошла предыдущую часть серии — Assassin’s Creed Odyssey. Выручка с продаж игры увеличилась на 70 %, а с микротранзакций — на 80 %. Не хуже показывает себя и Rainbow Six Siege, которой посчастливилось преодолеть отметку в 80 млн зарегистрированных пользователей.

Кооперативная Rainbow Six Extraction, как ни странно, тоже демонстрирует успех: за неполный прошедший с момента релиза игры месяц её аудитория уже превысили пять миллионов человек. Попутно Ubisoft объявила, что довольна результатами Riders Republic и Far Cry 6, но не стала вдаваться в подробности.

За три квартала Ubisoft выручила 1,46 млрд евро, что на 16,6 % меньше, чем за аналогичный период в прошлом финансовом году. Цифровые продажи составили почти три четверти от всех продаж игр Ubisoft.

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Что же до платформ, то лидируют PlayStation 4 и PlayStation 5 — на их долю приходится 34 % продаж игр Ubisoft. На втором месте с 23 % расположились персональные компьютеры, на третьем с 21 % — консоли Xbox прошлого и текущего поколений. Остальное приходится на Nintendo Switch, мобильные и иные устройства.

#ubisoft
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