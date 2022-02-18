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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Геймдиректор Horizon Forbidden West объяснил перенос выхода игры нежеланием «кранчить»
То есть, трудиться сверхурочно.
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Насколько вы помните, изначально предполагалось, что Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году, но в конце лета, когда надежды на релиз в течение года уже и так потихоньку растаяли, разработчики из Guerilla Games объявили, что проект появится на прилавках только 18 февраля 2022-го. Сегодня продолжение приключений Элой добралось-таки до PlayStation 4 и PlayStation 5, и геймдиректор проекта Матийс де Йонг в беседе с голландским изданием NU объяснил, почему так вообще получилось.

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Причина простая и, главное, честная: Guerilla просто не хотела, чтобы её сотрудники перерабатывали («кранчили»). Безусловно, проблема кранчей, если это вообще можно назвать проблемой с нашим отечественным подходом к трудовой дисциплине, в игровой индустрии распространена запредельно широко, но представители Guerilla не желали быть ещё одним поощряющим переработки коллективом.

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За рождественские праздники, как уточняет де Йонг, многие сотрудники смогли полноценно отдохнуть в кругу своих семей, чтобы затем вернуться к работе с новыми силами.

#horizon forbidden west
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