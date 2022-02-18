Насколько вы помните, изначально предполагалось, что Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году, но в конце лета, когда надежды на релиз в течение года уже и так потихоньку растаяли, разработчики из Guerilla Games объявили, что проект появится на прилавках только 18 февраля 2022-го. Сегодня продолжение приключений Элой добралось-таки до PlayStation 4 и PlayStation 5, и геймдиректор проекта Матийс де Йонг в беседе с голландским изданием NU объяснил, почему так вообще получилось.
реклама
Причина простая и, главное, честная: Guerilla просто не хотела, чтобы её сотрудники перерабатывали («кранчили»). Безусловно, проблема кранчей, если это вообще можно назвать проблемой с нашим отечественным подходом к трудовой дисциплине, в игровой индустрии распространена запредельно широко, но представители Guerilla не желали быть ещё одним поощряющим переработки коллективом.
За рождественские праздники, как уточняет де Йонг, многие сотрудники смогли полноценно отдохнуть в кругу своих семей, чтобы затем вернуться к работе с новыми силами.