То есть, трудиться сверхурочно.

Насколько вы помните, изначально предполагалось, что Horizon Forbidden West выйдет в 2021 году, но в конце лета, когда надежды на релиз в течение года уже и так потихоньку растаяли, разработчики из Guerilla Games объявили, что проект появится на прилавках только 18 февраля 2022-го. Сегодня продолжение приключений Элой добралось-таки до PlayStation 4 и PlayStation 5, и геймдиректор проекта Матийс де Йонг в беседе с голландским изданием NU объяснил, почему так вообще получилось.

реклама

Причина простая и, главное, честная: Guerilla просто не хотела, чтобы её сотрудники перерабатывали («кранчили»). Безусловно, проблема кранчей, если это вообще можно назвать проблемой с нашим отечественным подходом к трудовой дисциплине, в игровой индустрии распространена запредельно широко, но представители Guerilla не желали быть ещё одним поощряющим переработки коллективом.

анонсы и реклама RTX 3070 заметно дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

За рождественские праздники, как уточняет де Йонг, многие сотрудники смогли полноценно отдохнуть в кругу своих семей, чтобы затем вернуться к работе с новыми силами.