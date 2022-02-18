Пока всё больше случайных писателей из смежного раздела берут за правило инженерно-авиаторский подход к «работе», в мире игропрома генерируются действительно свежие новости. Так, сегодня в продажу поступил Horizon Forbidden West — долгожданный сиквел приключений рыжеволосой красавицы Элой в новых локациях и с новыми угрозами и преодолением новых препятствий.
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Вместе с тем нашему вниманию представили сопровождающий релиз трейлер, в котором разработчики собрали хвалебные отзывы от авторитетных, по их мнению, игровых изданий. Это современная традиция игропрома, и удивляться здесь ничему не стоит.
Специалисты Digital Foundry уже охарактеризовали картинку с консолей Sony прошлого и текущего поколения как «минимальные и максимальные настройки качества» соответственно. Игра является эксклюзивом PlayStation 4 и PlayStation 5, и на текущий момент неясно, повторит новинка судьбу своей предшественницы, добравшейся в конце концов до персональных компьютеров, или нет.