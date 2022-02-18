Хотя PC-версию God of War и можно назвать образцом создания компьютерных версий игр для PlayStation, но некоторой функциональности она всё же оказалась лишена. Так, например, в игре отсутствует возможность включения полноэкранного режима, и многих это по какой-то причине тревожит. Да, по факту в God of War на PC есть безрамочный оконный режим, практически полностью имитирующий «полноэкранку», но отдельных геймеров это всё равно не устраивает.
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И вот, несколько часов назад на эту тему появился официальный ответ от разработчиков. По их словам, они не собираются добавлять в God of War полноэкранный режим. Вместо этого они продолжат совершенствовать безрамочный оконный режим.
Как справедливо отметили девелоперы, безрамочный оконный режим и так поддерживает все современные графические технологии, в том числе VSync, G-Sync, DLSS и FSR, однако пока что действительно наблюдаются некоторые недочёты, среди которых, например, ошибки при активации HDR и проблемы с переходом курсора мыши на активное окно игры. Всё это будут дорабатывать.
God of War вышла на PC в середине января. За прошедшее время в Steam сформировался 97-процентный пользовательский рейтинг, так что God of War отныне одна из самых высокооценённых PC-игр в мире.