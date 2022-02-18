Потому что дело не в реалистичности, а в показушности.

Разработчики из Brilliant Game Studios любят большие числа и большие армии, поэтому количество юнитов в грядущем симуляторе баталий Ultimate Epic Battle Simulator 2 измеряется миллионами, а площадь полей сражения — десятками квадратных километров. Что ж, после череды переносов дат выхода сегодня разработчики всё же удосужились огласить точный месяц и день релиза — 12 мая этого года.

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Ultimate Epic Battle Simulator 2 не претендует на роль реалистичного проекта, поэтому здесь, в демонстрации античных сражений, могут принимать участие миллионы солдат с каждой из сторон. Учитывая, что общее население государств в те времена было совсем незначительным, иначе как геноцидом подобные «войны» назвать не получилось бы.

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Вообще, Brilliant Game Studios советует воспринимать своё творение, как увеселительный продукт без какой бы то ни было исторической достоверности. В конце концов, здесь можно смоделировать сражение античных воинов с современными войсками с огнестрельным оружием. В чью пользу и с каким преимуществом будет одержана победа, очевидно, впрочем, и без моделирования.