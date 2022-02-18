Разработчики из Brilliant Game Studios любят большие числа и большие армии, поэтому количество юнитов в грядущем симуляторе баталий Ultimate Epic Battle Simulator 2 измеряется миллионами, а площадь полей сражения — десятками квадратных километров. Что ж, после череды переносов дат выхода сегодня разработчики всё же удосужились огласить точный месяц и день релиза — 12 мая этого года.
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Ultimate Epic Battle Simulator 2 не претендует на роль реалистичного проекта, поэтому здесь, в демонстрации античных сражений, могут принимать участие миллионы солдат с каждой из сторон. Учитывая, что общее население государств в те времена было совсем незначительным, иначе как геноцидом подобные «войны» назвать не получилось бы.
Вообще, Brilliant Game Studios советует воспринимать своё творение, как увеселительный продукт без какой бы то ни было исторической достоверности. В конце концов, здесь можно смоделировать сражение античных воинов с современными войсками с огнестрельным оружием. В чью пользу и с каким преимуществом будет одержана победа, очевидно, впрочем, и без моделирования.