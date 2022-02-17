Какой тут у нас сегодня день недели? Четверг? Всё правильно, а это значит, что пора проверять Epic Games Store на предмет очередной бесплатной раздачи игр. Итак, с сегодняшнего дня и вплоть до вечера 24 февраля все желающие смогут забрать приключенческую игру Brothers A Tale of Two Sons, посвящённую решению головоломок и сражениям с боссами. Игра появилась на свет осенью 2013 года и получила высоченные оценки публики. Иными словами, в EGS вновь раздают качественный, но малоизвестный проект.
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Через неделю в сервисе раздадут очаровательную инди-«ролёвку» Cris Tales.
Напомним, что раздавать подарочные игры в Epic Games Store будут ещё как минимум до конца этого календарного года. Видимо, Epic Games в глубине души понимает, что на большее, чем раздатчик подарков, её магазин особо пока не годится.