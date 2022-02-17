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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store стартовала раздача приключения Brothers A Tale of Two Sons
На следующей неделе тоже что-то раздадут.
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Какой тут у нас сегодня день недели? Четверг? Всё правильно, а это значит, что пора проверять Epic Games Store на предмет очередной бесплатной раздачи игр. Итак, с сегодняшнего дня и вплоть до вечера 24 февраля все желающие смогут забрать приключенческую игру Brothers A Tale of Two Sons, посвящённую решению головоломок и сражениям с боссами. Игра появилась на свет осенью 2013 года и получила высоченные оценки публики. Иными словами, в EGS вновь раздают качественный, но малоизвестный проект.

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Через неделю в сервисе раздадут очаровательную инди-«ролёвку» Cris Tales.

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Напомним, что раздавать подарочные игры в Epic Games Store будут ещё как минимум до конца этого календарного года. Видимо, Epic Games в глубине души понимает, что на большее, чем раздатчик подарков, её магазин особо пока не годится.

#epic games #epic games store
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Сейчас обсуждают

omoikane
19:09
Он там перманентно обитает, так сказать не отходя от станка работает.
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
omoikane
19:08
какой смех это всем известный факт :D Смех тут только ты как всегда вызываешь.
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
AL P
19:07
не спорь с пиндосом. это всё равно, что опуститься ниже плинтуса и спорить с макакой.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
rektor
19:07
Та же самая срань что в и в первой части. Бесконечные мехозавры и сбор всякого барахла. Унылое консольное говно.
nubia Red Magic 7 – Snapdragon 8 Gen1, зарядка на 120 Гц и 165-Гц дисплей AMOLED за $610-870
AL P
19:05
ты пиндос, наверное не меломан и не знаешь цену ламповому усилителю, и не знаешь АЧХ характеристики ламп. Мозги на бургеры проели в своих сраных дональдах даках.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
ev_rus
19:05
Ты где такой смех взял, тебя наи..ли, голову то включай.
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
Hacknir
19:05
Смысл от нее если на пк этой игры нет?
nubia Red Magic 7 – Snapdragon 8 Gen1, зарядка на 120 Гц и 165-Гц дисплей AMOLED за $610-870
omoikane
19:02
наркоман что ли, процентов 50% может быть где то(не везде), но 80 ты подсоснул чет у хуанга по моему :D
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
ev_rus
19:01
4060 будет как 3070, это потолок. И так по всем сегментам. 4050 через год (и то хорошо если вообще будет такая) будет на уровне 3060 максимум.
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
AL P
19:01
тебе, пиндос ты сраный, не понять русскую душу. это элементы для ракет, которые полетят в пиндосию!!! Мы по вооружению не превосходимы во всём мире.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
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