Dead Island 2 последнее время зачастила в гости в новостные ленты профильных сайтов. Обычно это хороший знак, который можно трактовать, как активно продвигающуюся разработку и относительно скорый релиз. Намёком на то, что продолжение «райского» зомби-экшена выйдет уже в обозримой перспективе, поделилось руководство компании Embracer Group, владеющей издательством Deep Silver, которое, в свою очередь, обеспечивает производство Dead Island 2 ресурсами.
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По словам представителя Embracer, сиквел Dead Island выйдет в течение наступающего 2022/2023 финансового года, то есть, выражаясь более «приземлёнными» терминами, до 31 марта 2023 года включительно.
Как отметил руководитель Embracer Group Ларс Вингефорс, он не может напрямую говорить о Dead Island 2, поскольку проект не был анонсирован (повторно) издателем. Очевидно, имеется в виду повторный анонс после всех передряг и неприятностей, с которыми пришлось столкнуться многострадальному продолжению достойного зомби-экшена.
Неделю назад авторитетный инсайдер Том Хендерсон со ссылкой на свои проверенные источники, Dead Island 2 активно разрабатывается и, более того, уже имеет полностью работоспособный прототип. Так что всё складывается на удивление позитивно. Другой вопрос — нужна ли кому-то в наши дни Dead Island 2 спустя восемь лет после её анонса?