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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Руководство PlatinumGames раскритиковало NFT, заявив, что они не несут никакой пользы игрокам
И создателям игр тоже. Но зато несут прибыль компаниям.
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В настоящее время NFT-контент встречает в основном отрицательный отклик в игровом сообществе, поэтому некоторые компании решают воспользоваться ситуацией, чтобы заработать несколько плюсиков себе в «карму». Среди них, в частности, руководители PlatinumGames Ацуси Инаба и Хидэки Камия.

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По словам топ-менеджмента студии, они пока не рассматривают идею применения NFT, поскольку видят в ней только способ лёгкого заработка для компаний без какой бы то ни было пользы для творцов и игроков. Подобный подход к ведению бизнеса Инаба и Камия считают как минимум неприятным.

На текущий момент, по словам господина Инабы, NFT представляет собой исключительно способ извлечения дополнительной прибыли. С другой стороны, разработчик осознаёт, что с повсеместной «цифровизацией» игрового контента NFT будет набирать всё больше оборотов. Пока что же, на столь ранних этапах развития невзаимозаменяемых токенов, PlatinumGames не желает принимать в этом участие.

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Напомним, что восприятие NFT в сообществе столь резко негативное, что разработчикам и прочим видным деятелям индустрии приходится публично отказываться от ранее обозначенных планов по внедрению подобного контента в свои проекты.

#platinumgames
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