Вернее, от отсутствия таковой.

Несколько часов назад состоялся релиз долгожданной многими Total War Warhammer III — фэнтезийного ответвления культовой серии глобальных стратегий. К сожалению, ожидания были испорчены ставшей уже традиционной для игр от Creative Assembly отвратительной оптимизацией проекта.

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На текущий момент средний пользовательский рейтинг Total War Warhammer III в Steam составляет всего 44 %. Пользователи массово жалуются на чудовищно низкую производительность даже на системах, значительно превосходящих рекомендованные системные требования игры. При этом с точки зрения визуальной составляющей новинка звёзд с неба, мягко говоря, тоже не хватает, из-за чего складывается впечатление, что роль отдела тестирования качества в Creative Assembly отведена конечным пользователям. За 3 439 рублей.

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Надеемся, что в ближайшее время проблемы будут решены, поэтому напомним, что Total War Warhammer III — это финал фэнтезийной трилогии, в рамках которого нам необходимо собрать могучее войско и отправиться в Царство Хаоса, дабы навести там порядок. Ну или же возглавить силы зла — тут уж кому как совесть позволяет.