Некоторое время назад релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl отложили с 28 апреля до 8 декабря. Учитывая практически полное отсутствие информации об игре, не говоря уже о записях игрового процесса, которые к этому моменту уже должны были наводнить Сеть, данная новость не стала нисколечко неожиданной. Более того, мы не удивимся и не расстроимся, даже если релиз отложат ещё раз: условно с 8 декабря до следующего года.
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Но пессимизм в данном деле пока не обоснован. По крайней мере, в этом нас попытались убедить менеджеры студии GSC Game World по связям с общественностью, которые в разделе вопросов/ответов заверили, что у S.T.A.L.K.E.R. 2 есть официальная дата выхода (8 декабря), и изменения в данном аспекте не планируются.
СМИ ещё в январе скептически относились к вероятности выпуска S.T.A.L.K.E.R. 2 в этом году, заявляя, что релиз отложат до 2023-го. Сотрудники GSC Game World же, в свою очередь, устали эти слухи опровергать. Ну, а нам остаётся только ждать, надеяться и верить в лучшее.