Однако это не означает, что в этом году проект лишится шильдика «Ранний доступ».

Baldur’s Gate 3 пребывает в раннем доступе Steam с осени 2020 года. За это время игра получила массу обновлений, с каждым из которых получила массу контента и возможностей. Иными словами, разработка продолжается, и вполне успешно и плодотворно. Но вечно так продолжаться не может: многие игроки уже устали ждать и постоянно перепроходить Baldur’s Gate 3 после каждого обновления, поскольку крупные апдейты игры несовместимы с сохранениями из предыдущей версии.

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Собственно, вечно держать игру в раннем доступе ребята из Larian Studios и не планируют; наоборот — этот год, согласно заверениям руководителя студии Свена Винке, станет последним в деле разработки Baldur’s Gate 3.

Важно понимать, что хотя формально процесс производства Baldur’s Gate 3 закончится в этом году, это не означает автоматического релиза версии 1.0 также в этом году. Разработка может подойти к финалу в конце года, тогда как проверка работоспособности займёт ещё несколько недель.

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На днях Baldur’s Gate 3 получила седьмое крупное обновление, в состав которого входит новый класс персонажа — варвар — и масса других улучшений и изменений.