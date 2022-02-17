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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Отчёт Embracer Group: более 6 млн проданных копий Metro Exodus, 15 млн копий Borderlands 3 и 26 крупных проектов в разработке
Студии холдинга сейчас работают над 216 играми.
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Шведский холдинг Embracer Group опубликовал отчёт за квартал, завершившийся в конце 2021 года. В представленном материале содержится информация как по продажам игр, так и по процессом внутри самой компании.

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Если говорить о самых важных показателях, то выручка выросла на 135 %, а операционная прибыль — на 86%. Это если, разумеется, сравнивать с аналогичными показателями за предшествующий период. Руководители холдинга считают, что на рост цифр повлиял мобильный сектор, а также успешное выступление Valheim, Deep Rock Galactic и Hot Wheels Unleashed.

В данный момент в разработке у внутренних студий Embracer Group находится 216 игр, из которых 26 можно считать полноценными AAA-проектами. Все они должны быть выпущены до марта 2026 года.

А теперь перейдём к обсуждению продаж игр — речь будет о продажах по состоянию на 1 января 2022 года. Тираж экшена Borderlands 3 превысил 15 миллионов копий (за отчётный квартал было продано 2 миллиона игр серии), продажи Metro Exodus превысили отметку в 6 миллионов копий.

Космическая аркада Chorus, вышедшая в декабре прошлого года, не оправдала надежд издателя. Зато во время раздачи кооперативного шутера Deep Rock Galactic в PS Plus проект скачали более девяти миллионов раз.

Из других интересных показателей по деятельности Embracer Group:

  • в состав холдинга входит более 70 студий разработки;
  • над играми работает свыше 9500 человек;
  • рынок ПК считается важным для деятельности холдинга, в его проекты на этой платформе играет более 30 миллионов геймеров;
  • компания продолжит вкладываться в создание новых проектов по действительно новой интеллектуальной собственности.
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Из ближайших релизов Embracer наиболее заметными и важными стоит считать: ELEX II, ремейк System Shock, Dead Island 2, Homeworld 3, Tiny Tina's Wonderlands, Evil West, Shadow Warrior 3, Saints Row и Warhammer 40,000: Space Marine 2.

#metro exodus #borderlands 3 #embracer group
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