Она выросла из проекта Cloudready со схожей концепцией.

Компания Google анонсировала Chrome OS Flex — операционную систему, предназначенную для старых ноутбуков и компьютеров. Сами разработчики называют новую ОС бесплатным способом модернизировать старое устройство. В основу системы положена облегчённая версия Chrome OS, которая тестируется сейчас в рамках раннего доступа. Для установки Flex придётся воспользоваться USB-накопителем.

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Новая операционная система может быть установлена на компьютер, который раньше работал как на Windows, так и на ОС от Apple. Представленная Chrome OS Flex, по утверждениям журналистов издания Gizmochina, устанавливается на ПК за «считанные минуты» на устройства возрастом до 13 лет.

После установки облегчённой ОС от Google пользователь получит доступ ко всем возможностям системы, включая магазин Google Play, ассистент Google и ежемесячные обновления безопасности.

Ранний доступ к Chrome OS Flex открыт уже сейчас, более подробную информацию можно получить на одном из сайтов Google. Там же пользователь может запросить загрузку дистрибутива.

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Напомним также, что в 2020 году Google купила компанию Neverware, которая занималась разработкой облегчённой операционной системы Cloudready. Последняя превращала старый ноутбук в Chromebook — именно поэтому пользователи Cloudready тоже смогут обновиться до Chrome OS Flex после проведённого тестирования.