Коллектив практически ничем особо не знаменит, но в перспективе это может измениться.

Продолжается эпопея слияний, поглощений и добровольных союзов в сегменте видеоигровой промышленности. Последнее время нас радовали «взрывными» новостями, но поглощения случаются не только не самом верху; компании поменьше тоже объединяются, и вот, сегодня стало известно о том, что французское издательство Nacon договорилось с Daedalic Entertainment о покупке.

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Daedalic — малоизвестный коллектив, достижения которого затруднительно перечислить. Из наиболее «весомых» проектов студии — разве что находящийся сейчас в производстве The Lord of the Rings Gollum. Учитывая, что партнёрство Daedalic и Nacon началось ещё с января прошлого года, когда издатель согласился помочь с финансированием и распространением игры про несчастного Голлума с раздвоением личности, подобное развитие событий выглядит логично и закономерно.

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Как сообщается, сумма сделки составит 53 миллиона евро, из которых 32 миллиона выплатят сразу, а остальное — до 2026 года. Формально завершить сделку компании рассчитывают уже в этом году, при этом всё руководство Daedalic останется на своих позициях; сохранив при этом, по видимому, и творческую свободу.