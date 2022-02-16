И будет доступна до 28 февраля.

Разработчики из студии Invader сообщили, что демоверсия хоррора Daymare 1994: Sandcastle должна выйти на следующей неделе. Данный проект, если что, должен стать приквелом Daymare: 1998. Опробовать «демку» можно будет в рамках Steam Next Fest в период с 21 по 28 февраля.

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Daymare 1994: Sandcastle рассказывает историю специального агента Далилы Рейес, которой нужно посетить научно-исследовательский центр с целью выполнения секретного задания.

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Хоррор заявлен к выходу на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X. Если кому интересно, то оригинальный Daymare: 1998 вышел в сентябре 2019 года на ПК, позже он также «засветился» на PlayStation 4 и Xbox One.