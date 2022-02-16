Ну, это для тех, кто понимает.

Создатели популярного симулятора выживания Valheim в данный момент заняты тестированием нового подземелья «Морозные пещеры» — информация об этом появилась в общедоступной тестовой ветке игры. Подземелье появилось в ранее нераскрытых областях горного биома. Список населяющих его существ тоже определён: летучие мыши, культисты и ульвы.

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В соответствующем материале создатели Valheim рассказали ещё о новых ингредиентах для крафта, новых постройках, а также пообещали выпустить представленный контент до конца февраля.

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Valheim прописалась в Steam со 2 февраля прошлого года, за отчётный период проект собрал 95% положительных отзывов из более 286 тысяч написанных.