Что в нём эпического, правда, не до конца (вообще не) понятно.

В этом году разработчики из Bulwark Studios намереваются выпустить свой космический выживательный градострой Ixion. Предпродажная подготовка вовсю идёт, а что может быть более наглядной её частью, чем публикация геймплейных роликов? Вот авторы проекта и показали, как они выразились, «эпический» видеоролик с демонстрацией кадров игрового процесса.

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В Ixion мы в роли администратора будем управлять громадной космической станцией, являющейся домом для человечества на период поиска новой пригодной для жизни планеты. Нам предстоит развивать инфраструктуру, заботиться о жителях и поддерживать работоспособность станции.

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Когда точно игра выйдет в свет, пока неизвестно, однако Ixion примет участие в февральском фестивале демоверсий в Steam. Так что поиграть в незавершённую версию проекта будет возможность у любого желающего.