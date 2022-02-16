Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы космического градостроительного «выживача» Ixion показали «эпический» геймплейный трейлер проекта
Что в нём эпического, правда, не до конца (вообще не) понятно.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену

В этом году разработчики из Bulwark Studios намереваются выпустить свой космический выживательный градострой Ixion. Предпродажная подготовка вовсю идёт, а что может быть более наглядной её частью, чем публикация геймплейных роликов? Вот авторы проекта и показали, как они выразились, «эпический» видеоролик с демонстрацией кадров игрового процесса.

реклама

В Ixion мы в роли администратора будем управлять громадной космической станцией, являющейся домом для человечества на период поиска новой пригодной для жизни планеты. Нам предстоит развивать инфраструктуру, заботиться о жителях и поддерживать работоспособность станции.

анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Когда точно игра выйдет в свет, пока неизвестно, однако Ixion примет участие в февральском фестивале демоверсий в Steam. Так что поиграть в незавершённую версию проекта будет возможность у любого желающего.

#ixion
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
363
Hellgate: London - краткий обзор игры
42
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
35
Мои впечатления от игры Call of Juarez
15
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
2
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
2

Сейчас обсуждают

Игорь Фролов
21:49
Я проходил ее в своё время за стрелка, и задрался от однообразия, но до конца дошёл все же. Очень нудная и однообразная игра, вообще не советую.
Hellgate: London - краткий обзор игры
mistergrim
21:48
Цены, стой! Раз-два.
Под петицией против высоких цен на видеокарты подписалось уже почти 10 тысяч человек
SergerSerj
21:48
Главы студий даже не понимают в чем обделались. Настолько оторваны от реальности игрового сообщества.
Инсайдер: провал Battlefield 2042 стал главной темой внутреннего совещания в Electronic Arts
mistergrim
21:47
Ну раз опровергло, значит, точно введут.
СМИ: Минцифры предлагает обложить Steam налогом, чтобы финансировать отечественные патриотические игры
Гей Мер
21:43
Слюшяй ню зачєм ти так
В России могут ввести 5% налог для Steam для финансирования патриотических игр – Kommersant
Пузо
21:43
ТУ, как и любой другой документ из комплекта КД, имеет лист регистрации изменений. Это раз. Во вторых, ТУ это набор требований к внешним характеристикам и описание методик испытаний на соответствие эт...
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Гей Мер
21:41
Все равноИнтел лучше
Первый игровой тест дуэта AMD Ryzen 9 6900HS и Radeon RX 6800S в AotS
ev_rus
21:40
кого я знаю пересматривают советские фильмы, чушок.
В России могут ввести 5% налог для Steam для финансирования патриотических игр – Kommersant
terenty79
21:40
для графики этой игры 1030 шикарная видеокарта. вальхейм на встройке должен летать вообще. атмосферная, не спорю. но как я уже сказал, у меня нет столько времени на это дрочиво. задумка хорошая, мне п...
Авторы популярного симулятора выживания Valheim рассказали о новом подземелье
ev_rus
21:39
ну ты то Илон Маск, в своей стране, откуда вещаешь?
В России могут ввести 5% налог для Steam для финансирования патриотических игр – Kommersant
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем