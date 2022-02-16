Пару месяцев назад вышла технодемка The Matrix Awakens на движке Unreal Engine 5, позволяющая полюбоваться тем, на что способны современные графические технологии, делающие картинку практически неотличимой от кинофильма. И вот, на сегодняшний день, как сообщила Epic Games, число загрузок этой «демки» превысило шесть миллионов.
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Вместе с тем Epic Games объявила о том, что суммарное количество учётных записей в её сервисах превысило 500 миллионов.
Наконец, ещё один повод для гордости Epic Games: по статистике, почти каждая вторая анонсированная игра для современных платформ создаётся на базе движка их производства.