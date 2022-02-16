Нормальный такой разброс. Наглядный.

Пару месяцев назад вышла технодемка The Matrix Awakens на движке Unreal Engine 5, позволяющая полюбоваться тем, на что способны современные графические технологии, делающие картинку практически неотличимой от кинофильма. И вот, на сегодняшний день, как сообщила Epic Games, число загрузок этой «демки» превысило шесть миллионов.

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Вместе с тем Epic Games объявила о том, что суммарное количество учётных записей в её сервисах превысило 500 миллионов.

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Наконец, ещё один повод для гордости Epic Games: по статистике, почти каждая вторая анонсированная игра для современных платформ создаётся на базе движка их производства.