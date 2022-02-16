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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Количество учётных записей Epic Games перевалило за полмиллиарда, а число загрузок технодемо The Matrix Awakens превысило 6 млн
Нормальный такой разброс. Наглядный.
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Пару месяцев назад вышла технодемка The Matrix Awakens на движке Unreal Engine 5, позволяющая полюбоваться тем, на что способны современные графические технологии, делающие картинку практически неотличимой от кинофильма. И вот, на сегодняшний день, как сообщила Epic Games, число загрузок этой «демки» превысило шесть миллионов.

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Вместе с тем Epic Games объявила о том, что суммарное количество учётных записей в её сервисах превысило 500 миллионов.

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Наконец, ещё один повод для гордости Epic Games: по статистике, почти каждая вторая анонсированная игра для современных платформ создаётся на базе движка их производства.

#epic games
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