Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Atomic Heart назвали причину отложенного релиза, поведали о боевой системе и игровом движке
Лишний повод вспомнить о проекте.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Издание WCCFTech побеседовало с представителями студии Mundfish на тему амбициозного проекта Atomic Heart про альтернативный СССР. Беседа затронула несколько аспектов грядущего проекта, поэтому предлагаем сразу перейти к делу.

реклама

Основные изложенные разработчиками детали:

  • Mundfish подтвердила, что изначально собиралась выпустить Atomic Heart ещё в 2020-м году, однако проект разросся и, как следствие, потребовал гораздо больше времени на производство.
  • Боевая система завязана на использовании обеих рук персонажа. Одна рука будет отвечать за использование оружия, вторая — за применение сверхъестественных способностей вроде силового барьера, ледяного луча и телекинетического хвата. По замыслу разработчиков, подобный подход обеспечит гибкость и свободу в плане отыгрыша.
  • Что касается транспорта, то в игре есть машина, которая позволит быстрее перемещаться по игровому миру, но это, собственно, всё. Mundfish уверяет, что в Atomic Heart полно куда более интересных вещей, чем транспорт.
  • Сетевой режим может появиться в будущем, но в настоящее время разработчики вкладывают все силы и ресурсы в одиночный режим.
  • Допускалась возможность перехода на движок Unreal Engine 5, но на данном этапе развития Atomic Heart говорить об этом уже слишком поздно: проект почти завершён, и переводить его на новый движок не представляется возможным.
  • Mundfish пока не готова сказать, какие из популярных графических технологий помимо DLSS будут применены в игре. Каждая технология требует времени для внедрения и проверки. Все поддерживаемые технологии будут объявлены ближе к релизу игры.
анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Напоминаем, что Atomic Heart выйдет в сентябре—декабре этого года. Если, конечно, разработчики не решат опять отложить релиз.

#atomic heart #mundfish
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Atomic Heart про альтернативный СССР выйдет осенью—зимой этого года
В Atomic Heart не будет NFT-контента и микротранзакций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
282
Hellgate: London - краткий обзор игры
41
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
35
Мои впечатления от игры Call of Juarez
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
1
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S Animate
2

Сейчас обсуждают

Михаил Куликов
18:36
А лампы, интересТно, выпускаются? А стремена и седла?
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Зеновий Радеонович
18:34
заботит, почему не заботит. Именно поэтому я стараюсь покупать высокоэффективную продукцию АМД, вместо зеленых и синих керогазов. И в настройках сбережения, сон - через 10минут. И LED лампочки везде. ...
Под петицией против высоких цен на видеокарты подписалось уже почти 10 тысяч человек
16022022
18:33
Бородачи скоро придут в твой дом и увезут твою жену, а тебя обвинят в национализме.
Под петицией против высоких цен на видеокарты подписалось уже почти 10 тысяч человек
Гей Мер
18:31
Нормально так бабла наверно настригли
Геймдиректор The Witcher 3 основал студию Rebel Wolves и трудится над ролевой AAA-игрой в жанре тёмного фэнтези
16022022
18:30
https://spb.tsargrad.tv/shows/kapremonta-ne-budet-vskryta-zhilishhnaja-afera-desjatiletija_494907
Под петицией против высоких цен на видеокарты подписалось уже почти 10 тысяч человек
Теодор Адамски
18:30
как введут, так и никогда не отменят
В России могут ввести 5% налог для Steam для финансирования патриотических игр – Kommersant
Пузо
18:30
Дурень, ты вообще в курсе что такое "кредитная карта"? Ты ж даже сральную бумажку в кредит покупаешь. В кредит живут развитые страны, нищие себе такого просто тупо позволить не могут.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Spectre82
18:28
Только про 555 хотел сказать, выпускается больше 50 лет уже.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Николай Шульгин
18:27
ебнешся.
RAS: Астрономы обнаружили новый тип белых карликов, покрытых гелиевым пеплом
ev_rus
18:27
Она около 2060, в СОВРЕМЕННЫХ хитах, у нее поддержка всех новых технологий, новые дрова и подходит она в большинство простых системников. Все. Этого достаточно. Кто сидит до сих пор юзает 1080Ти они ...
Видеокарта NVIDIA RTX 3050 оказалась способна "вытянуть" игру Red Dead Redemption 2 в 4К при 40 fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем