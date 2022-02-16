Издание WCCFTech побеседовало с представителями студии Mundfish на тему амбициозного проекта Atomic Heart про альтернативный СССР. Беседа затронула несколько аспектов грядущего проекта, поэтому предлагаем сразу перейти к делу.
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Основные изложенные разработчиками детали:
- Mundfish подтвердила, что изначально собиралась выпустить Atomic Heart ещё в 2020-м году, однако проект разросся и, как следствие, потребовал гораздо больше времени на производство.
- Боевая система завязана на использовании обеих рук персонажа. Одна рука будет отвечать за использование оружия, вторая — за применение сверхъестественных способностей вроде силового барьера, ледяного луча и телекинетического хвата. По замыслу разработчиков, подобный подход обеспечит гибкость и свободу в плане отыгрыша.
- Что касается транспорта, то в игре есть машина, которая позволит быстрее перемещаться по игровому миру, но это, собственно, всё. Mundfish уверяет, что в Atomic Heart полно куда более интересных вещей, чем транспорт.
- Сетевой режим может появиться в будущем, но в настоящее время разработчики вкладывают все силы и ресурсы в одиночный режим.
- Допускалась возможность перехода на движок Unreal Engine 5, но на данном этапе развития Atomic Heart говорить об этом уже слишком поздно: проект почти завершён, и переводить его на новый движок не представляется возможным.
- Mundfish пока не готова сказать, какие из популярных графических технологий помимо DLSS будут применены в игре. Каждая технология требует времени для внедрения и проверки. Все поддерживаемые технологии будут объявлены ближе к релизу игры.
Напоминаем, что Atomic Heart выйдет в сентябре—декабре этого года. Если, конечно, разработчики не решат опять отложить релиз.