Предсказуемые ситуации предсказуемы.

В начале декабря SpellForce III Reforced вышла на компьютерах. Предполагалось, что одновременно состоится и релиз на консолях, но в последнее мгновение разработчики отложили релиз до восьмого марта. К сожалению, в праздничный день увидеть SpellForce III Reforced на консолях также не выйдет: сегодня авторы сообщили, что релиз задержится ещё на три месяца — до 7 июня.

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Причина переноса банальнейшая: чтобы подготовить адекватную в плане работоспособности версию SpellForce III Reforced для консолей, оказалось необходимо больше времени, чем разработчики рассчитывали.

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В конце концов, ждали четыре года — лишние три месяца в данной ситуации особой погоды не сделают.