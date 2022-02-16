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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Релиз консольных версий SpellForce III Reforced опять отложили — теперь на три месяца
Предсказуемые ситуации предсказуемы.
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В начале декабря SpellForce III Reforced вышла на компьютерах. Предполагалось, что одновременно состоится и релиз на консолях, но в последнее мгновение разработчики отложили релиз до восьмого марта. К сожалению, в праздничный день увидеть SpellForce III Reforced на консолях также не выйдет: сегодня авторы сообщили, что релиз задержится ещё на три месяца — до 7 июня.

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Причина переноса банальнейшая: чтобы подготовить адекватную в плане работоспособности версию SpellForce III Reforced для консолей, оказалось необходимо больше времени, чем разработчики рассчитывали.

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В конце концов, ждали четыре года — лишние три месяца в данной ситуации особой погоды не сделают.

#thq nordic #grimlore games #spellforce 3
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