Проблема не тотальная, но есть.

Вчера вечером CD Projekt RED порадовала фанатов Cyberpunk 2077 выпуском исполинского обновления 1.5, о чём наши случайные помощники, наверное, повторили уже не один раз. Хотя выпуск столь масштабного обновления, затрагивающего многие аспекты игрового процесса, это в сущности один большой плюс, но оказались в нём и недостатки.

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Так, на официальной Steam-странице Cyberpunk 2077 начали множиться отзывы, гласящие о том, что после установки обновления игра просто перестала запускаться, хотя до этого всё работало исправно. Судя по количеству отзывов, проблема не глобальная, но всё же имеет место.

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Если верить отдельным пользователям, то ошибки при запуске могут быть следствием утраченной после установки обновления 1.5 совместимости с некоторыми пользовательскими модификациями. В конце концов, объём изменений и исправлений в патче колоссален, и не все мододелы успели обновить свои творения. Сообщается, что отключение модификаций решает проблему; в особо запущенных случаях пользователи советуют переустановить игру с нуля.