Вчера вечером CD Projekt RED порадовала фанатов Cyberpunk 2077 выпуском исполинского обновления 1.5, о чём наши случайные помощники, наверное, повторили уже не один раз. Хотя выпуск столь масштабного обновления, затрагивающего многие аспекты игрового процесса, это в сущности один большой плюс, но оказались в нём и недостатки.
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Так, на официальной Steam-странице Cyberpunk 2077 начали множиться отзывы, гласящие о том, что после установки обновления игра просто перестала запускаться, хотя до этого всё работало исправно. Судя по количеству отзывов, проблема не глобальная, но всё же имеет место.
Если верить отдельным пользователям, то ошибки при запуске могут быть следствием утраченной после установки обновления 1.5 совместимости с некоторыми пользовательскими модификациями. В конце концов, объём изменений и исправлений в патче колоссален, и не все мододелы успели обновить свои творения. Сообщается, что отключение модификаций решает проблему; в особо запущенных случаях пользователи советуют переустановить игру с нуля.