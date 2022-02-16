В своё время студия PlatinumGames при содействии Microsoft трудилась над масштабным и амбициозным экшеном Scalebound. Всё вроде шло неплохо, пока в 2017 году проект не был отменён и отправлен «в стол». Несмотря на сомнительный статус, у Scalebound образовался некий кружок поклонников, и в их числе геймдизайнер проекта Хидеми Камия.
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Недавно он обратился к Филу Спенсеру, изъявив желание продолжить работу над Scalebound. Многие восприняли это как шутку, но в беседе с изданием Video Games Chronicle геймдизайнер уточнил, что был совершенно серьёзен. По словам господина Камия, он находит странным тот факт, что его обращение к Спенсеру посчитали шуткой. Будучи творческим человеком, он вполне естественно хотел бы закончить незавершённое дело.
Что из этого всего выйдет, покажет только время. Уж простите за этот привитый нам телевидением штамп, но иного варианта действия здесь нет.