Но решать здесь будет не он.

В своё время студия PlatinumGames при содействии Microsoft трудилась над масштабным и амбициозным экшеном Scalebound. Всё вроде шло неплохо, пока в 2017 году проект не был отменён и отправлен «в стол». Несмотря на сомнительный статус, у Scalebound образовался некий кружок поклонников, и в их числе геймдизайнер проекта Хидеми Камия.

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Недавно он обратился к Филу Спенсеру, изъявив желание продолжить работу над Scalebound. Многие восприняли это как шутку, но в беседе с изданием Video Games Chronicle геймдизайнер уточнил, что был совершенно серьёзен. По словам господина Камия, он находит странным тот факт, что его обращение к Спенсеру посчитали шуткой. Будучи творческим человеком, он вполне естественно хотел бы закончить незавершённое дело.

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Что из этого всего выйдет, покажет только время. Уж простите за этот привитый нам телевидением штамп, но иного варианта действия здесь нет.