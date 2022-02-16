У базовых версий PS4 и Xbox One есть редкие «просадки» FPS, но «жить можно».

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Выход большого патча 1.5 для ролевого экшена Cyberpunk 2077 состоялся вчера. Игра получила множество технических правок в технической части, новые DLC и нативные версии для консолей текущего поколения. Хорошо знакомый нам автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits решил протестировать все консольные версии Cyberpunk 2077 и поделиться результатами.

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Перед разбором каждой версии мы отметим ключевой вывод ElAnalistaDeBits после знакомства с Cyberpunk 2077 на PS4, Xbox и консолях текущего поколения: игра наконец-то находится в том состоянии, в котором она должна была выйти в декабре 2020 года.

Сначала пройдёмся по всем версиям проекта для игровых устройств от Microsoft, тезисы следующие:

Xbox One — игра работает в 720p при 30 кадраx/с;

Xbox One X — игра работает в 1440p при 30 кадрах/с;

Xbox Series S — 1440p при 20 кадрах/с;

Xbox Series X — 1440p при 60 кадрах/с в режиме производительности и 1440p при 30 кадрах/с в режиме качества (с «лучами»).

В целом, самой нестабильно работающей версией Cyberpunk 2077 остаётся та, что предназначена для базовой Xbox One.

Теперь перейдём к обзору версий игры для консолей PlayStation, базовые тезисы следующие:

PlayStation 4 — 720p при 30 кадрах/c (есть небольшие «дропы»);

PlayStation 4 Pro — 1080p при 30 кадрах/c;

PlayStation 5 — 1440p при 60 кадрах/с в режиме производительности и

1440p при 30 кадрах/с в режиме качества (с «лучами»).

ElAnalistaDeBits заметил, что нативные версии Cyberpunk 2077 стали чуть меньше занимать места на накопителе и грузиться ощутимо быстрее. Фильтрация текстур и дальность прорисовки были улучшены, версии для новых консолей легко отличить по улучшенным теням и освещению.

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Наконец, если не говорить о базовых версиях Xbox One и PlayStation 4, то на всех консолях игра показывает стабильный FPS без «просадок».