Ситуация с дополнительным контентом у популярной исторической стратегии Hearts of Iron IV, конечно, не столь аховая, как у Europa Universalis IV, но характерный почерк «Парадоксов» в ней всё же ощущается. До такой степени, что в Hearts of Iron IV тоже решили ввести подписку на дополнительный контент.
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Подписка, обеспечивающая игроку доступ ко всем дополнениям сразу, оценена в 199 рублей в месяц (557 рублей за три месяца и 1 075 рублей за полгода). За эту сумму вы получите весь контент, приобретение которого по отдельности и вне распродаж влетело бы вам в 3 948 рублей.
Hearts of Iron IV вышла летом 2016 года. Игра повествует о том, как разные государства подготавливаются ко Второй мировой войне и непосредственно участвуют в ней. На сегодняшний день Hearts of Iron IV — одна из самых высокооценённых игр в Steam со средним пользовательским рейтингом в 92 %.