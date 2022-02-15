До релиза амбициозного дополнения «Королева-ведьма» для Destiny 2 осталась ровно неделя, и студия Bungie посчитала, что будет разумно опубликовать сопутствующий данному событию видеоролик не 22 февраля, а сегодня. Ничего не поделать: подобные явления уже давно стали нормой в игровой промышленности.
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Напоминаем, что по сюжету дополнения нам предстоит отправиться в мир-престол Королевы-ведьмы Саватун, дабы освободить Свет из-под её, естественно, отнюдь не позитивного контроля.
Помимо новой сюжетной линии игроков ждёт новое оружие, огромное количество новых заданий, а также изменённые классы Пустоты, которые столь могущественны, что могут полностью изменить привычный игровой процесс.