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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Bungie опубликовала релизный трейлер Destiny 2 The Witch Queen за неделю до выхода дополнения
Это норма в современной игровой промышленности.
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До релиза амбициозного дополнения «Королева-ведьма» для Destiny 2 осталась ровно неделя, и студия Bungie посчитала, что будет разумно опубликовать сопутствующий данному событию видеоролик не 22 февраля, а сегодня. Ничего не поделать: подобные явления уже давно стали нормой в игровой промышленности.

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Напоминаем, что по сюжету дополнения нам предстоит отправиться в мир-престол Королевы-ведьмы Саватун, дабы освободить Свет из-под её, естественно, отнюдь не позитивного контроля.

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Помимо новой сюжетной линии игроков ждёт новое оружие, огромное количество новых заданий, а также изменённые классы Пустоты, которые столь могущественны, что могут полностью изменить привычный игровой процесс.

#bungie #destiny 2
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