О том, что разработчики из студии Funcom трудятся над стратегией Dune Spice Wars, нам известно ещё с декабря прошлого года. С тех пор девелоперы только один раз выходили на связь, ответив на наиболее популярные вопросы сообщества, ну а сегодня решили-таки вспомнить, что такое совесть, и опубликовали премьерный геймплейный трейлер проекта.
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В трейлере нам показали основные геймплейные особенности Dune Spice Wars вроде исследования близлежащей территории, возведения установок по добыче спайса, и так далее. Следом за официальными разработчиками свой видеоролик опубликовало и авторитетное издание IGN. Это уже полноценный пятиминутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса стратегии.
Напомним, что Dune Spice Wars представляет собой своеобразный гибрид 4X-стратегии с классической стратегией в реальном времени. Игровой процесс здесь будет медленнее, чем в типичных RTS, а огромную роль будет играть не только развитие экономики и грамотный «обмен» армиями с противником, но и исследование и контроль территории, политика, шпионаж и другие элементы глобальных стратегических игр.
Предполагается, что ранний релиз Dune Spice Wars состоится в этом году. Ну, а сколько времени игру собираются в нём продержать, боимся, даже сами разработчики ответить пока не готовы.